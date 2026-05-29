ATENCIÓN: conoce qué hacer si estás en medio de una feroz balacera

Esta mañana, Johan Tintaya, experto en seguridad táctica, brindó algunos consejos para saber actuar si nos encontramos en medio de una balacera y evitar resultar heridos.

Uno de los primeros consejos fue que, si estamos en la calle, no grabemos el tiroteo; el delincuente podría pensar que estamos sacando de nuestro bolsillo una pistola y no un celular.

INSEGURIDAD

Tampoco correr; lo mejor es lanzarnos al piso boca abajo y cubrirnos la cabeza con las manos, y esperar a que la situación haya terminado, hasta que la policía lo confirme.

Esa es la mejor posición, ya que las balas pueden atravesar las paredes, el metal, etc., además de estar siempre alertas, pues la inseguridad está en todos los lugares.