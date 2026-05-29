Policía ubica auto de asaltantes de armería en VMT: tiene placa clonada

Esta mañana, la Policía Nacional logró ubicar en Villa María del Triunfo (VMT) el auto usado por los delincuentes que la tarde de ayer asaltaron una armería en Surco. Trascendió que sería de una banda de extranjeros.

El vehículo tenía la placa clonada; inmediatamente los peritos comenzaron a sacar huellas del auto; se encontraron algunas pertenencias de los delincuentes que ayudarán a las autoridades para poder identificarlos.

IMPALA SPORT

Los criminales se llevaron ayer 30 armas de fuego de la tienda Impala Sport, situada en el segundo piso del centro comercial La Alborada, en la zona de El Trigal. Todas las acciones de la organización criminal estaban estudiadas.

Se conoció que se llevaron pistolas, escopetas y dos carabinas que se encontraban en exhibición dentro del local. En el exterior del centro comercial, un auto y dos motos esperaban a los delincuentes para facilitar su fuga.