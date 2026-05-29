VMT: cayeron presuntos sicarios que atacaron a trabajadores de Sedapal

La Policía Nacional detuvo a dos presuntos sicarios involucrados en el atentado armado contra dos trabajadores de un consorcio que brindaba servicios para Sedapal. Las víctimas se negaron a pagar un cupo extorsivo.

El atentado ocurrió hace una semana en Villa María del Triunfo (VMT). Los criminales se movilizaban en una mototaxi. Las capturas se realizaron después de que el hermano de una de las víctimas denunciara nuevas amenazas.

BRUTAL GOLPIZA

Luego de un trabajo de inteligencia, se detuvo al delincuente conocido con el alias de "Velacho", mientras el segundo detenido fue identificado con el alias "Chocha"; ellos habrían reconocido su participación en el ataque.

Debido al ataque, uno de los trabajadores quedó en grave estado tras la golpiza que le propinó uno de los extorsionadores; se encuentra en la UCI de una clínica local, mientras el otro trabajador resultó herido de bala y se recupera.

QUE NO LOS LIBEREN

La familia del joven que se encuentra internado en UCI, entre lágrimas, piden justicia, que no los liberen y que sancione a los responsables del atentado.