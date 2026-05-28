Para frenar el uso indebido del servicio: fijan límite de 7 líneas móviles por persona

El pasado 14 de febrero, el Poder Ejecutivo publicó una norma indicando que las personas solo deben tener 7 líneas móviles; esto, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y combatir las extorsiones.

Asimismo, se aclara que la norma no es retroactiva, por lo que quienes ya tengan más de 7 líneas al momento de entrada en vigor de la medida podrán conservarlas, pero están impedidos de solicitar nuevas.

CHECA TUS LÍNEAS

Se recomienda, para verificar si tienen líneas a su nombre y no lo saben o no lo recuerdan, ingresar a la plataforma Checa tus líneas, donde también podrán reportar líneas cuya contratación no reconocen.

El OSIPTEL se encargará del cumplimiento de la norma y podrá ordenar a las empresas operadoras la baja de los servicios que excedan el límite, previo plazo para que los abonados regularicen su situación.