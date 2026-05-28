Ancón: “Los Michis del Cono Norte” secuestran a mototaxista y envían video con amenazas

Aumenta el nivel de violencia de los extorsionadores para amedrentar a sus víctimas y acepten pagar cupos. Esta vez, secuestraron a un mototaxista y enviaron un video a la empresa en la que laboraba.

En las imágenes de aprecia cómo lo amenazan y maltratan, y exigen a sus compañeros pagar los cupos, de lo contrario también les sucederá lo mismo, como era de esperarse sus amigos están alarmados.

CAMBIARON DE “RUBRO”

Según se conoció la banda criminal “Los Michis del Cono Norte” estaban extorsionando a colegios y negocios del distrito, pero han cambiado de “rubro” y ahora se dedican a cobrar cupos a los Mototaxistas.

Ellos señalaron haber ido a la comisaría para informar de las amenazas y pedir seguridad, pero en la dependencia policial les indicaron que es tema no les corresponde, que eso lo ve la Dirincri de Lima.