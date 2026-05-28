Ate: captan a niño corriendo sobre toldo de losa deportiva buscando su pelota

Momentos de tensión se vivieron en la zona A, en el distrito de Ate, luego que un niño corriera sobre el toldo de la losa deportiva Amauta, a varios metros de altura, buscando su pelota.

Vecinos advirtieron el grave riesgo al que estuvo expuesto el infante y pidieron a los padres de familia estar más atentos para evitar un accidente que podría terminar en tragedia.

ESPACIOS PÚBLICOS

También solicitaron mayor vigilancia en los espacios públicos, ya que no era la primera vez que un menor corre sobre el toldo; al parecer sería fácil acceder hasta esta zona.

Finalmente, pidieron a las autoridades municipales verificar la seguridad del espacio deportivo, que es muy concurrido los fines de semana, principalmente por menores.