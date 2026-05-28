Ventanilla: balacera causó terror en estacionamiento de supermercado

Una feroz balacera se registró la tarde de ayer en el estacionamiento de un conocido supermercado, ubicado en la avenida Néstor Gambetta, en el distrito de Ventanilla.

El suceso desató el terror entre el público que corría en distintas direcciones buscando ponerse a buen recaudo. Hasta el momento se reporta la captura de dos personas.

LINGOTES DE ORO

Ellos serían integrantes de la organización criminal “Los Chukis de Oro”, quienes estarían involucrados en el robo de automóviles y de los lingotes de oro en la Costa Verde.

Se conoció que los agentes policiales los venían siguiendo, por lo que decidieron detenerlos cuando ingresaron a la referida cochera; ellos inmediatamente respondieron con disparos.

ALCADE DE VENTANILLA

Sobre el tema, el burgomaestre del distrito, Jhovinson Vásquez, mostró imágenes exclusivas de la llegada del vehículo con los delincuentes que ingresan al estacionamiento del centro comercial, ellos ya venían siendo seguidos discretamente. Asimismo, destacó la labor de los serenos que colaboraron con la Policía Nacional, bloqueando zonas por donde pudieran escapar.

AUTOS DE LOS CRIMINALES

Por otro lado, en el Centro de Lima, la policía mostró los autos incautados a la banda de "Los Chukis del Oro", que utilizaron en sus distintos actos criminales, entre ellos, el usado durante el atraco en la Costa Verde, donde robaron lingotes de oro, y el que los traslado ayer hasta el estacionamiento en el supermercado de Ventanilla.