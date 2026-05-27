SJL: capturan a presunto extorsionador de líneas Huáscar, Santa Catalina, Etusa y “Rojitos”

Cuando se encontraba merodeando por los alrededores de las oficinas de una empresa de transporte, fue detenido en el sector de San Carlos, San Juan de Lurigancho (SJL), un presunto extorsionador.

Según se conoció, en sus dos celulares se encontraron mensajes amenazantes contra los representantes de las líneas Huáscar, Santa Catalina, Etusa y “Rojitos”, su detención se realizó anoche.

SIETE SOLES DIARIOS

Además de sus teléfonos celulares, tenía en su poder un arma de fuego, municiones y droga. Se conoció que este sujeto sería integrante de la organización criminal “La Nueva Generación Huáscar”.

Trascendió que, en uno de los mensajes extorsivos, el sujeto exigiría a las empresas de transporte 7 soles diarios por cada unidad y 20 mil soles de inscripción. Las investigaciones continúan.