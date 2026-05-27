Callao: reconstruyen asesinato del conductor de la ruta “Colonial”

Esta mañana, en el cruce de la calle Contralmirante Villar y la avenida Miguel Grau, en el Callao, se realizó la reconstrucción del asesinato del conductor Alan Rojas Villacorta, ocurrido el pasado 19 de mayo.

El asesinato del chofer de la combi que cubre la ruta “Colonial”, se registró a las 06:00 de la mañana y en un rápido operativo las autoridades detuvieron a un involucrado en el hecho de sangre.

ANTECEDENTES POLICIALES

Se trata del criminal que manejó el auto donde trasladó al sicario, antes y después, del crimen de conductor. Se conoció que el detenido tiene antecedentes por homicidio simple.

Al respecto, Marco Conde, jefe de la región Policial Callao, dijo que diligencia la realiza de manera conjunta la fiscalía y la Defensa Técnica, con la participación del detenido que aceptó su participación en el crimen.