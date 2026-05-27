San Juan de Miraflores: fiscalizadores son agredidos por mototaxistas extranjeros

Esta mañana, serenos y fiscalizadores de la Municipalidad de San Juan de Miraflores (SJM) realizaron un amplio operativo contra los mototaxistas informales en la transitada avenida Los Héroes.

Las acción se desarrollo luego que, en la víspera, un grupo de fiscalizadores fue atacado cuando realizaban una intervención de rutina en un paradero de mototaxis en la Panamericana Sur.

SEGURIDAD DE LOS VECINOS

Se conoció que los trabajadores ediles resultados lesionados por los golpes recibidos de los mototaxistas informales, en su mayoría extranjeros, que no tienen licencia, documentos de la unidad, ni registro.

El representante del municipio, Dante Mendienta, señaló que realizan estos operativos, por la seguridad de los vecinos, pues muchas veces estas unidades piratas son usabas para actos delictivos en el distrito.