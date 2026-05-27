General Víctor Revoredo: No pude ser que adolescentes intervenidos sean liberados reiteradamente

En entrevista con Buenos Días Perú, el General PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, señaló que no puede ser posible que los menores infractores que son detenidos en pleno acto delictivo sean liberados repetidamente.

indicó también que las organizaciones criminales están integradas por peruanos y extranjeros, principalmente venezolanos, a quienes se les encarga generalmente las acciones más violentas, como son los asesinatos.

Asimismo, estas bandas con el tiempo han ido mutando ante la efectiva acción policial, primero empezaron amatando dirigentes cuando estaban en el tráfico de terrenos, luego extorsionaban a los colegios, a los transportistas.

NADESKA WIDAUSKY

Ahora están con atentados contra los mototaxistas y los choferes de combi, “Pero ahí está trabajando fuertemente la Policía Nacional para combatirlos como hemos estado haciendo, con resultados”, dijo Revoredo Farfán.

Respecto al caso de la modelo Nadeska Widausky, que fue detenida en la víspera con fines de extradición, señaló que estuvo relacionada con situaciones de violencia, algunas personas con las que salían terminaron eran asesinadas.