La Victoria: denuncian que profesora quita lonchera y humilla a sus alumnos

Madres de familia denunciaron que una profesora de la sección inicial del colegio Isabel La Católica, de La Victoria, maltrata a sus niños, no permite que coman sus alimentos y hasta los humilla.

Para sustentar sus denuncias, presentaron varios audios donde los menores narran las acciones de las que son víctimas, por lo que no quieren regresar a la escuela hasta que la docente sea retirada.

AMBIENTE DE COMODIDAD

Según una madre de familia, en una reunión la profesora se mostró bastante altanera y negó las acusaciones de los infantes, por lo que piden una reunión con los representantes de la UGEL.

Las progenitoras exigen una solución inmediata a este problema, pues quieren que sus hijos estudien, pero que lo hagan en un ambiente de comodidad, algo que no tienen por el momento.