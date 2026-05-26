Conmoción en SMP: escolar acuchilla a su compañero a la salida del colegio

Una indignada madre de familia denuncia que su menor hijo fue acuchillado por un compañero a la salida del colegio, ubicado en el sector de San Germán en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Señala desconocer los motivos del ataque, ya que ambos se conocen desde hace unos años. Dijo que producto de la agresión su hijo tiene dos profundos cortes, uno cerca del cuello y el otro en el brazo.

PATRULLAJES PERMANENTES

La progenitora indica que el agresor está detenido en la comisaría y que no piensa retirar la denuncia por ningún motivo. Manifestó también que los padres del menor violento no se han comunicado con ella.

En esa línea, otros padres de familia solicitaron al municipio y a la comisaría del sector reforzar la seguridad en los alrededores de la institución educativa con patrullajes permanentes para evitar actos de violencia.