Cámaras captan ataque a balazos contra mototaxistas en SJL: balacera deja un muerto y un herido

Las imágenes son impactantes. Sicarios en moto dispararon contra un paradero de mototaxis en el sector de Huáscar, en San Juan de Lurigancho (SJL). Un trabajador murió y un niño resultó herido.
El nombre del mototaxista no fue revelado; se conoció que tenía 28 años, mientras que el menor, de 10 años, que transitaba por la zona acompañado de su madre, resultó herido y está hospitalizado.
VIOLENTA REACCIÓN
Este ataque se debería a que los mototaxistas son extorsionados por tres bandas criminales, que les exigen un pago de 10 soles diarios cada una, lo que les reduce sus ingresos para poder vivir.
La negativa de algunos a pagar cupos habría generado esta violenta reacción que dejó un muerto y un herido; los mototaxistas trabajan con mucho temor y exigen a las autoridades más seguridad.