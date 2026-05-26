Capturan al “Mil Identidades” en Independencia: extranjero tenía una condena de 20 años por asesinato

Durante un operativo en Independencia, la Policía Nacional capturó a un ciudadano venezolano identificado como Richard Bustamante, conocido con el alias de "Mil Identidades”, quien intentaba evadir a la justicia con un nombre falso.

Tras ser llevado a la comisaría, se descubrió que el extranjero tiene una condena de 20 años de prisión por ser el autor del asesinato de un microempresario en el referido distrito; habría sido contratado para cometer el crimen.

HECHOS VIOLENTOS

Al momento de la intervención, Bustamante Herrera intentó identificarse ante las autoridades como un ciudadano colombiano, de nombre Leonardo Miguel Morales Colmenares. Identidad que estaría usando desde hace dos años.

El coronel Luis Castillo, encargado del operativo, reveló que el detenido acumulaba al menos seis denuncias relacionadas con el tráfico ilícito de drogas bajo la identidad falsa. También estaría involucrado en otros hechos violentos.