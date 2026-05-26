Avenida Arequipa: hacen largas colas por antecedentes militares y poder recibir bono

Decenas de personas que realizaron el servicio militar se amanecen estos días a las afueras de la sede del Fuero Militar Policial, ubicada en la avenida Arequipa, para solicitar un certificado de antecedentes militares.

La mayoría de ellos vienen de distintas provincias, señalan que no pueden obtener dicho documento en sus localidades de origen y poder beneficiarse con el bono de 1130 soles que empezará a entregar el Estado.

PACIFICACIÓN NACIONAL

Señalan que deberían implementar una página web para tramitar y obtener el documento, como ocurre con los certificados de antecedentes policiales, y no tener que venir hasta la ciudad de Lima, que les representa un gasto.

Como se sabe, el Ejecutivo oficializó la ley 32577 aprobada por el Congreso que otorga un bono para cerca de 9.000 licenciados veteranos de la pacificación nacional, militares que prestaron servicio entre los años 1980 y 2000.