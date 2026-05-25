Tres mototaxistas asesinados en menos de 24 horas: crímenes fueron en Ventanilla y SJL

El fin de semana se registraron dos asesinatos en Ventanilla. Uno fue en el sector de Pachacútec; un mototaxista, identificado como Jeyson Martínez, de 30 años, fue liquidado a balazos la tarde de ayer por un sicario que se hizo pasar como pasajero.

Mientras la segunda víctima, también en el mismo distrito, fue identificada como Issac Fernández, mototaxista de la empresa Pesqueros; tras el crimen, los asesinos dejaron una nota en la unidad, se identificaron como la banda criminal “Los Nietas”.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Los asesinos pedían que todos los negocios del sector de Pachacútec se alineen inmediatamente con ellos, si no quieren evitar acciones como las que están ejecutando contra las personas o empresas que se resisten a pagar los cupos exigidos.

El tercer asesinato se registró en San Juan de Lurigancho (SJL), donde esta mañana sus compañeros del sector Huáscar, realizaron un plantón para exigir a las autoridades que cumplan con sus promesas y se concreten las medidas de seguridad.