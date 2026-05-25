SJL: mototaxistas realizan plantón en protesta por los constantes asesinatos y extorsiones

Esta mañana, decenas de mototaxistas de San Juan de Lurigancho (SJL) realizan un plantón en protesta por el asesinato de un compañero la tarde de ayer. Señalan que no tienen seguridad pese a la promesa de las autoridades.

Señalan que actualmente dos y hasta tres organizaciones criminales extorsionan a una sola empresa en el distrito, que los cupos ahora son de 10 soles diarios por mototaxi. Consideran que son pagos que no pueden costear.

GRAN MOVILIZACIÓN

Al respecto, Mario Arce, presidente de la Confederación de Mototaxistas del Perú, exigió medidas inmediatas al Poder Ejecutivo ante esta situación: “Todos los días mueren compañeros a balazos, ayer fue en SJL, Ventanilla y Breña”, dijo.

Indicó también que preparan una gran movilización para hacer escuchar nuevamente sus pedidos de seguridad a las autoridades, que están coordinando con asociaciones de mototaxistas de otros distritos de la capital para definir detalles.