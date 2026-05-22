Buenos Días Perú

22/05/2026

El Agustino: escolares no tienen clases presenciales por construcción de cerco perimétrico

Padres protestan, pues sus hijos, estudiantes del colegio Glorioso Húsares de Junín, solo llevan clases virtuales desde hace meses y para algunos es complicado por falta de recursos.



Esta mañana, un grupo de padres de familia protestó, nuevamente, por la demora en la construcción del cerco perimétrico de la Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín.

Señalan que sus hijos desde hace meses solo llevan clases virtuales, pues hasta el momento no se termina la obra, algo que para estudiantes de bajos recursos es muy difícil.

PRIMARIA Y SECUNDARIA

Manifiestan que, por este motivo, de los 1700 estudiantes que tenía la escuela, entre primaria y secundaria, la mitad se ha trasladado a otros colegios, pues todos desean la presencialidad.

Presentaron su queja a un representante del Ministerio de Educación, pero no logran una solución; les dicen una fecha de culminación del cerco, pero al final siempre lo prorrogan un mes más.


Temas Relacionados: Cerco PerimétricoClases VirtualesColegioEl AgustinoObraPadres De Familia

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO