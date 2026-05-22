El Agustino: escolares no tienen clases presenciales por construcción de cerco perimétrico

Esta mañana, un grupo de padres de familia protestó, nuevamente, por la demora en la construcción del cerco perimétrico de la Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín.

Señalan que sus hijos desde hace meses solo llevan clases virtuales, pues hasta el momento no se termina la obra, algo que para estudiantes de bajos recursos es muy difícil.

PRIMARIA Y SECUNDARIA

Manifiestan que, por este motivo, de los 1700 estudiantes que tenía la escuela, entre primaria y secundaria, la mitad se ha trasladado a otros colegios, pues todos desean la presencialidad.

Presentaron su queja a un representante del Ministerio de Educación, pero no logran una solución; les dicen una fecha de culminación del cerco, pero al final siempre lo prorrogan un mes más.