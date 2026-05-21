SJL: familia afectada en múltiple choque denuncia que no recibe ayuda  

Piden que los responsables paguen los gastos médicos. Las dos madres de familia que junto a sus hijos fueron atropelladas, hace dos semanas, en un paradero de San Juan de Lurigancho (SJL), exigen justicia.

Como se recuerda, ellas bajaban de una cúster con sus hijos; en ese momento, una combi fuera de control impacta fuertemente contra un auto estacionado, que por el choque termina atropellando a estas personas.

GASTO DE MEDICINAS

Denuncian que nadie se quiere hacer cargo de lo sucedido; ellas, hasta el momento, han gastado en medicinas aproximadamente mil soles. Al respecto, el seguro de la combi señala que no los atropelló.

Pues impactó contra el auto; mientras el seguro del vehículo indica que estaba estacionado y sin chofer, que fue chocado por la combi y por eso se movió y los atropelló, nadie se quiere hacer cargo del accidente.