Nadie se salva de las extorsiones: desde el empresario hasta el pequeño emprendedor

Desde hace algunos años, empresarios y pequeños emprendedores son víctimas de extorsión en casi todo el país; diariamente informamos del cobro de cupos y asesinatos de comerciantes que se enfrentan a estas sanguinarias mafias.

La sensación de inseguridad prácticamente se ha normalizado; según los comerciantes, trabajan con miedo, temen ser golpeados, sus locales dinamitados, heridos o asesinados por revelarse contra estas bandas muy bien organizadas.

PATRULLAJE POLICIAL

Sujetos en moto los vigilan a toda hora para exigirles los pagos diarios, que pueden ser de 5 a 50 soles. Mientras los cupos semanales van de 400 a más. Los negociantes se sienten abandonados, señalan que el patrullaje policial es esporádico.

Pese a estas versiones, el ministro del Interior, José Zapata, señaló recientemente que las cifras de homicidios a nivel nacional descendieron en 23 % y las extorsiones en aproximadamente 40 % respecto a su estado en mayo del año 2025.