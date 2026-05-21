Extorsionadores queman combi de transporte: chofer solo trabajaba por horas

Según primeras informaciones, presuntos extorsionadores incendiaron una combi de transporte público, que pertenecía a un chofer independiente. El suceso se registró en la zona conocida como El Mirador, en el distrito de Ventanilla.

El ataque, ocurrido anoche, provocó la destrucción total del vehículo, que terminó inservible. Trascendió que el dueño, hace unas semanas, se desvinculó de la empresa Etpevesa debido a las extorsiones; por ello solo trabajaba por horas.

ÚNICO SUSTENTO

La unidad vehicular se encontraba estacionada en la vía pública, a escasos metros de la vivienda del propietario afectado. Existía temor entre los vecinos que el fuego alcance casas aledañas, por lo que comenzaron a lanzar agua con baldes y tinas.

Trascendió que la pérdida de la unidad es un perjuicio directo para la familia del transportista, pues era el único sustento. Pese al peligro, el hombre recorría, solo por unas horas, la ruta Ventanilla-plaza Dos de Mayo, para ganar algo de dinero.