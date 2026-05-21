Cierran ingreso a la Vía Expresa por obras de túnel que integrará el Metro de Lima con el Metropolitano

Como era de esperarse, el cierre por 21 días del paso a desnivel de ingreso a la Vía Expresa, en sentido de norte a sur, ubicado antes de la Plaza Grau, en el Cercado de Lima, generó gran congestión vehicular.

La medida permitirá ejecutar los trabajos de construcción del túnel que interconectará el Metro de Lima con la Estación Central del Metropolitano, lo que permitirá conectar ambos sistemas de transporte masivo.

INCOMODIDAD

Según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el cierre será hasta el 10 u 11 de junio. La mayoría de los conductores consultados que transitaban por el lugar expresaron su incomodidad por la medida.

Manifestaron que “las obras deberían realizarse en horas de la noche para evitar el congestionamiento”, sobre todo en horas punta. Otros señalaron que “esta situación estresa” más de lo que están, entre otros comentarios.