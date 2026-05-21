San Borja: repartidor de delivery falleció tras impactar contra una combi

Esta madrugada, un ciudadano venezolano que trabajaba como repartidor de delivery murió tras chocar contra una combi, en el cruce de las avenidas Primavera y Velasco Astete, en San Borja.

La unidad, que llevaba pasajeros, circulaba por la avenida Primavera; cuando, al llegar al referido cruce, habría embestido al motorizado, que doblaba hacia la avenida Alejandro Velasco Astete.

MENORES HIJOS

El extranjero murió en el acto. Sus compañeros de labores señalaron que había llegado al Perú hace algunos años para trabajar y enviar dinero a su país, donde tiene dos menores hijos.

Policías de la Comisaría Chacarilla del Estanque llegaron al lugar y establecieron un perímetro para realizar las pesquisas. El conductor de la combi fue detenido para esclarecer el caso.