Desarticulan a 'Los Lobos de Perú': banda se dedicaba al sicariato y la extorsión

La Policía Nacional desarticuló la banda criminal denominada 'Los Lobos de Perú’, que se dedicaría a la extorsión y el sicariato, a veces por encargo de otras organizaciones delincuenciales.

Luego de un trabajo de inteligencia, se logró detener a los malhechores, que tendrían estrecha relación con la red criminal ecuatoriana “Los Lobos”, que antes se hacía llamar “Los Choneros”.

CRIMINALES EXTRANJEROS

De acuerdo con las investigaciones, la banda “Los Lobos de Perú” estaría integrada por extranjeros. Esta red delictiva cobraría cupos a transportistas tanto en Lima Norte como en Lima Sur.

Los agentes del orden lograron incautar a estos tres criminales, dos hombres y una mujer, un arma de fuego, cartuchos de dinamita, siete celulares, una bolsa con droga y la suma de 750 soles.