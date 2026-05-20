San Isidro: perro arranca dedo de joven que paseaba con su cachorro

Según revela la afectada, como todos los días salió con su perro a pasear por las calles de San Isidro, cuando su cachorro fue agredido por un can mucho más grande.

Intentó alejar al perro agresor que podía acabar con la vida de su mascota; en esa acción, perdió parte de su dedo. Supuestamente, el violento can se escapó de una casa.

TRATAMIENTO MÉDICO

La joven lleva gastando más de 20 mil soles en tratamiento médico. Además, la mutilación sufrida le imposibilita realizar algunas actividades como contadora, su profesión.

Presentó la denuncia en la comisaría, pero el trámite es lento; después de semanas la llamaron para tomarle su declaración, igual demoró para la visualización del video del ataque.