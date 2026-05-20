Roban en estacionamiento del hospital de Policía: rompen luna de auto y se llevan computadora

El señor Luis del Castillo, policía en retiro, denunció que le rompieron la luna de su auto y le robaron la computadora que tenía dentro. Esto sucedió en el estacionamiento del hospital de la Policía.

Señaló que llegó al nosocomio para una consulta médica y al volver se encontró con esta situación; inmediatamente, junto con un efectivo, fueron a la sala de monitoreo de las cámaras de seguridad.

RECIBIÓ EXCUSAS

Donde se observó a un hombre ingresando al estacionamiento y robando su computadora. Pero no le entregaron las imágenes para que haga la denuncia; le indicaron que debía tener una autorización.

Indignado, manifiesta que no le dieron las mínimas facilidades para poner la denuncia, que solo recibió excusas, y que no puede ser posible que ocurra una situación así en el hospital de la Policía.