¿Cuál es el estado de los buses del Metropolitano? un experto explica la situación

Según Edwin Derteano, presidente de Transitemos, la mayoría de los buses del Metropolitano ya cumplieron su ciclo, tienen entre 15 a 16 años de antigüedad, cuando lo recomendable es que se utilicen unos 10 años.

Los buses debieron ser renovados hace varios años, pero eso nunca ocurrió. Esta situación representaría un riesgo para los miles de usuarios del servicio, ya que los ómnibus podrían registrar fallas mecánicas.

CONTINUOS ACCIDENTES

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha sido cuestionada por no realizar una renovación oportuna, permitiendo que las unidades sigan circulando pese a los años de desgaste y los continuos accidentes.

Pero no solo los ómnibus, las estaciones también evidencian deterioro: letreros led inoperativos, puertas de vidrio con vibraciones constantes durante la apertura y el cierre, mecanismos de ingreso oxidados, entre otros.