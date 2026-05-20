Callao: paradero de la ruta “Colonial” se ha convertido en zona roja

El paradero ubicado en el cruce de las avenidas Miguel Grau con Contraalmirante Villar fue escenario de un crimen relacionado con la extorsión.

La mañana de ayer fue asesinado a balazos Alan Rojas, conductor de una combi que cubre la ruta “Colonial”. Un chofer más liquidado en el Callao.

USUARIOS PREOCUPADOS

Sus compañeros de labores señalan que, pese al temor que sienten, tienen que seguir trabajando, pues tienen una familia que depende de ellos.

Los usuarios, preocupados por esta situación, señalan que, pese a los atentados, tienen que seguir utilizando estas unidades, pues tienen que ir a trabajar.