Buenos Días Perú

20/05/2026

Huaycán: joven conductor es asesinado de ocho balazos dentro de su vehículo

Se supo que la víctima vive cerca de la zona; sus consternados familiares llegaron minutos después del ataque. La policía no descarta ninguna hipótesis.



Según se conoció, un joven de 25 años fue asesinado anoche de varios disparos cuando estaba en su vehículo. El crimen se registró en el sector H de Huaycán.

Vecinos señalaron que sujetos en dos motocicletas le cerraron el paso, descendieron los sicarios y se acercaron a la ventana del piloto, le dispararon ocho veces.

VIVÍA CERCA

Tras el atentado, los moradores salieron de sus casas e intentaron auxiliar a la víctima, pero lamentablemente no pudieron hacer nada; ya había fallecido.

Se supo que la víctima vive cerca de la zona; sus consternados familiares llegaron minutos después del ataque. La policía no descarta ninguna hipótesis.


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