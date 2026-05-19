Vecinos preocupados: continúan los accidentes en la Vía Expresa Sur en Surco

Pese a la colocación de semáforos y a la presencia de serenos que dirigen el tránsito, continúan reportándose violentos accidentes de tránsito en la Vía Expresa Sur.

Estos hechos se registran casi desde su inauguración, principalmente en horas de la mañana, en la referida autopista, cruce con la avenida del Sur, cuadra uno.

COLEGIO CERCA

La mayoría de los accidentes son entre motociclistas que van a gran velocidad y camionetas que ingresan o salen de la Vía Expresa Sur.

Los vecinos señalan que debe haber un mayor número de semáforos y policías de tránsito, teniendo en cuenta que cerca a este cruce hay un colegio.