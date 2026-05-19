Robo en manada en Villa El Salvador: diez jóvenes golpean y arrebatan celular a un menor

En un amplio operativo, serenos del distrito de Villa el Salvador (VES), con el apoyo de la policía, intervinieron a dos jóvenes que minutos antes, acompañados de otras personas, asaltaron en manada a un menor.

Las cámaras de vigilancia del distrito captaron a estas personas, un total de diez, golpeando y arrebatándole su celular y dinero a un menor de 14 años, que se dirigía a una bodega cercana a comprar.

TODOS MENORES

Inmediatamente desarrollaron acciones y lograron intervenir a los dos muchachos, quienes fueron derivados a la comisaría para las investigaciones respectivas, que delaten a sus cómplices.

Según se conoció, todos los que participaron en el asalto en manada eran menores de edad. El adolescente agredido fue llevado a un nosocomio, donde después de unas horas fue dado de alta.