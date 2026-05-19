Ate: capturan a ladrón de celulares que era el terror de los peatones

Según informó Juan Manuel Seperak, Subgerente de Seguridad Ciudadana del distrito de Ate, gracias a las cámaras de vigilancia se identificó a un sujeto que asaltaba cerca del túnel Puruchuco.

El criminal se había convertido en el terror de los peatones del transitado lugar; con gran violencia y amenazando con un arma de fuego, arrebataba los celulares a personas solas o parejas.

RESISTENCIA A LA INTERVENCIÓN

En un amplio operativo, personal del serenazgo lo intervino; el delincuente subió a un ómnibus de transporte público para tratar de escapar, pero lograron detenerlo; opuso tenaz resistencia.

El funcionario destacó que estas y otras capturas las realizan con el apoyo de los policías de la comisaría de Ate, que colabora en los constantes operativos que desarrollan en el distrito.