San Juan de Miraflores: un herido deja balacera en una losa deportiva

Según primeras informaciones, alumnos de un instituto de enfermería realizaban una actividad en la losa deportiva del asentamiento humano Alemania Federal en San Juan de Miraflores (SJM), cuando se registró la balacera.

Algunos jóvenes hacían deporte y otros bailaban, confraternizando entre ellos; en ese momento se escucharon disparos. Inmediatamente, el caos se apoderó del lugar; todos buscaban escapar del lugar que tiene una sola vía de acceso.

UN HERIDO

Se desconoce el motivo de los disparos; trascendió que el herido era una persona ajena a los estudiantes. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para las investigaciones, entrevistaron a los jóvenes estudiantes.

Vecinos señalaron que las balaceras son constantes en ese sector; en la mayoría de los casos protagonizadas por supuestos barristas de equipos de futbol, que cuando juegan, ganen o pierdan, siempre hay peleas y disparos.