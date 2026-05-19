Gral. Revoredo sobre criminalidad: Tenemos 3,700 delincuentes venezolanos en nuestras cárceles

En entrevista con Buenos Días Perú, el general de PNP, Víctor Revoredo, Director de Investigación Criminal, comentó sobre las últimas operaciones realizadas que terminaron, por ejemplo, con la captura de la banda criminal “El Hampa del Tren de Aragua”, conformada por venezolanos.

Señaló que la mayoría son personas muy jóvenes, como es el caso de la cabecilla, conocida como “Andreina”, de 18 años, quien es reconocida por una de sus víctimas como la persona que los torturaba, además de prácticamente retar con su comportamiento a las autoridades durante su detención.

Asimismo, destacó la efectiva lucha que desarrollan contra la criminalidad, señaló que en los últimos meses han desarticulado a las bandas delincuenciales, cepas del “Tren de Aragua”; así hemos encarcelado a los integrantes de “Los Gallegos”, “Los Hijos de Dios”, “Los hermanos Sicarios”, “La Dinastía Gallego”, etc.

ALIAS 'CATIRE’

En esa línea, indicó que la mayoría de sus cabecillas están en los diferentes centros penitenciarios del país y ya con condena. El general Revoredo también dio cifras: de los 5,000 delincuentes extranjeros presos que tenemos, 3,700 son de nacionalidad venezolana y presentan perfiles de muy alta peligrosidad.

Respecto al sicario del “Tren de Aragua”, Edinson Agustín Barrera, alias 'Catire’, que en agosto próximo sería encarcelado al cumplir su condena, manifestó que trabajan para saber si tiene requisitoria y condena en otros países para evaluar una posible extradición, entre otras acciones que se vienen trabajando.