Callao: presuntos extorsionadores asesinan a chofer de combi de la ruta “Colonial”

Sicarios en motocicleta atacaron a balazos al conductor Alan Rojas Villacorta, de 44 años, muy cerca del complejo policial Alipio Ponce en el Callao.

Tras el ataque, el conductor de la ruta "Colonial" fue trasladado inmediatamente por transeúntes al hospital Alcides Carrión, pero falleció en el camino.

CÁMARA DE SEGURIDAD

El chofer recién iniciaba su labor, el atentado ocurrió alrededor de las 06:00 de la mañana, en el lugar se hallaron tres casquillo de bala.

Una cámara de seguridad ubicada muy cerca del lugar del atentado ayudaría a las autoridades a poder identificar a los responsables.