Tráfico de terrenos en Huaycán: infernal balacera deja cinco heridos

Delincuentes atacaron a balazos a los integrantes de la Junta de Propietarios de la Asociación de Viviendas Las Viñas de Huaycán, en el distrito de Ate, cinco personas resultaron heridas.

El ataque lo realizaron dos sujetos durante una reunión vecinal, que tenía como agenda la titulación de los predios, tramites en el municipio, etc. El atentado estaría relacionado al tráfico de terrenos.

LANZARON PIEDRAS

El suceso se registró en la parte alta de un cerro. De acuerdo con los testimonios de los asistentes, dos personas con mascarillas dispararon a matar a los asistentes a la reunión sin mediar palabra.

El pánico se apoderó de los asistentes, quienes intentaron defenderse lanzando piedras a los atacantes para frenar el tiroteo. En el lugar se encontraron al menos ocho casquillos de bala.