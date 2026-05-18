Santa Anita: encuentra a su pareja con sujeto en un restaurante y lo acuchilla

Momentos de terror se vivieron en un concurrido restaurante de San Anita, cuando un furibundo sujeto ingresó y comenzó a apuñalar al acompañante de su pareja.

El hombre se defendió de una muerte segura con una silla, pese a ello, según se conoció, recibió varias puñaladas en la espalda. Fue atendido en un hospital cercano.

TEMA DE CELOS

Testigos refieren que el agresor llegó al local y sin mediar palabra atacó al sujeto que conversaba animadamente con la mujer, el caso sería un tema de celos.

Pero al mujer no estaba sola, la acompaña su menor hija, de 3 años, que presenció la escalofriante escena. Tras el atentado el sujeto escapó en un mototaxi.