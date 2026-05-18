Sicario se graba asesinando a taxista en SJM: pero se equivocó, su blanco era un colectivero

El taxista Luis Anco fue asesinado a balazos en San Juan de Miraflores (SJM), cerca al paradero de un conocido centro comercial, luego que presuntos sicarios lo confundieran con un colectivero de la zona.

El crimen fue registrado en un video grabado por el atacante, material que luego comenzó a circular en grupos de WhatsApp de transportistas y colectiveros para amenazarlos, y acepten pagar cupos.

MAFIAS EXTORSIVAS

Trascendió que el delincuente pensó que el taxista trabajaba como colectivero; por eso lo atacó. Antes de disparar, el sicario lanzó una amenaza vinculada a la organización criminal 'Los Mexicanos'.

El video también muestra la fuga. Tras disparar, corre hasta una moto donde lo esperaba un cómplice, modalidad utilizada comúnmente en atentados relacionados con las mafias extorsivas.