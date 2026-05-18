Rotura de tubería inunda viviendas en VMT: más de 20 familias pierden todos sus enseres

Esta madrugada, la rotura de una tubería matriz inundó varias viviendas; más de 20 familias perdieron todos sus enseres en Villa María del Triunfo (VMT).

Vecinos señalan que llamaron repetidas veces a Sedapal, pero no reciben ayuda; solo enviaron a una persona que tomó datos de lo sucedido y luego se retiró.

TOTALMENTE INUNDADAS

Los damnificados piden apoyo inmediato de la empresa estatal para retirar el agua de sus viviendas, que han quedado totalmente inundadas.

Solo ha llegado personal del municipio, serenos, que les están prestando apoyo; con baldes y tinas están colaborando en el retiro del agua.