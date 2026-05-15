Tarifas eléctricas registrarán este mes su mayor alza hasta ahora: experto revela los motivos

En entrevista con Buenos Días Perú, Carlos Zuñiga, especialista en Defensa del Consumidor, explicó los motivos del aumento de las tarifas eléctricas anunciadas para este mes, lo que ha generado la preocupación ciudadana.

Señaló que el alza en los precios no es una arbitrariedad, no es determinada por las empresas prestadoras del servicio, Edelnor o Luz del Sur, como algunos creen, sino que es un reajuste que se hace mes a mes y lo realiza el Estado.

PERÍODO DE ELECCIONES

Indica también que el Perú no es una burbuja, sino que le afectan las cosas que suceden alrededor en el mundo; por ejemplo, el precio del cobre subió por la guerra, y ese metal se usa para los cables que distribuyen la corriente.

Otro factor es el precio del dólar, que está subiendo y eso impacta en la electricidad. Este aumento siempre ocurre en el período de elecciones, por la incertidumbre que se registra respecto a lo que vaya a pasar después de julio.