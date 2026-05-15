Independencia: sujetos en moto dispararon contra una miniván e hirieron a dos pasajeras

Esta madrugada, sujetos que se movilizaban en una motocicleta dispararon varias veces contra una miniván en el distrito de Independencia, dejando dos heridos.

La unidad supuestamente estaba haciendo el servicio de colectivo y en la avenida Alfredo Mendiola fue interceptada por los criminales que dispararon sin mediar palabra.

TESTIMONIO DEL CONDUCTOR

Los sicarios realizaron al menos 5 disparos. El conductor resultó ileso, pero dos de sus pasajeras terminaron heridas y fueron llevadas inmediatamente a una clínica.

La primera hipótesis de la policía es que el ataque fue por el cobro de cupos. El testimonio del conductor y de los otros pasajeros ayudará en las investigaciones.