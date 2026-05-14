Chorrillos: clausuran centro de salud Nueva Caledonia y lo trasladan a una casa con poco espacio

Esta mañana, decenas de vecinos de la zona de Nueva Caledonia, en el distrito de Chorrillos, denunciaron que hace ocho meses el Ministerio de Salud clausuró el centro de médico del sector y lo trasladó a una casa ubicada a pocos metros.

La medida se tomó debido a problemas en la infraestructura del local; indican que ahora, por el reducido espacio de la vivienda, es muy incómoda la situación, sobre todo que diariamente llegan cientos de personas de distintos sectores.

NUEVO CENTRO DE SALUD

Uno de los dirigentes señaló que desde hace tiempo tienen un terreno de 1,200 metros donde se debe construir la nueva posta, que la documentación está en orden, pero hasta ahora las autoridades no ordenan que empiecen las obras.

Piden que se inicie la construcción del nuevo centro de salud a la brevedad posible, pues esta situación perjudica no solo a los vecinos que se atienden; también limita la labor de los médicos que, pese a todo, atienden amablemente.