Buenos Días Perú

14/05/2026

Los Pulpos de La Victoria: pastora evangélica también cobraba cupos a comerciantes

Pero esa mujer presuntamente también participó en otras situaciones irregulares; en el año 2017, junto a otras personas de dudosa reputación, habría usurpado la galería Santa Lucía.



Con el paso de los días se va conociendo más información sobre las personas que integrarían la organización criminalLos Pulpos de La Victoria”, que fueron detenidos recientemente en un amplio operativo realizado por la Policía Nacional y representantes de la Fiscalía de la Nación.

Entre los detenidos, además de Jhuliana Carbonel, alias 'Jhuly', que pertenece al partido Juntos por el Perú y se presentó como candidata a diputada, también figura alias Ruth, una pastora evangélica; ambas son investigadas como bolseras, es decir, diariamente recorrían los dameros de Gamarra cobrando cupos a los comerciantes informales.

COMERCIANTES AFECTADOS

Pero ambas mujeres, presuntamente, también participaron en otras situaciones irregulares; según el abogado Bruno Díaz, en el año 2017, las féminas, junto a otras personas de dudosa reputación, usurparon la galería Santa Lucía, agrediendo a los propietarios de los puestos.

Asimismo, el asesor legal de las decenas de comerciantes afectados, indica que en la iglesia evangélica que administra y donde predica la palabra de Dios alias Ruth, se reunieron los usurpadores en varias oportunidades para organizar la toma de la referida galería.


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