San Anita: extorsionadores queman combi con conductor en su interior

Esta madrugada, extorsionadores quemaron una combi con el conductor en su interior; el ataque se produjo en la urbanización Las Praderas, en el distrito de Santa Anita.

El hombre, de unos 45 años, fue auxiliado por los vecinos y trasladado al hospital Hipólito Unanue, donde fue internado con condición muy delicada por sus quemaduras.

GRABARON EL ATAQUE

Los responsables serían integrantes de la organización criminal denominada El Clan del Norte, quienes grabaron el ataque y difundieron las imágenes por las redes sociales.

Los delincuentes estarían exigiendo pagos de 200 soles por inscripción y cuotas diarias de 20 soles a los transportistas que cubren la ruta entre el óvalo Santa Anita y Ceres.