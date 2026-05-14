Chofer de combi fue asesinado a balazos en el Cercado de Lima: una pasajera resultó herida

El conductor de una combi fue asesinado a balazos y una de sus pasajeras resultó herida tras ser atacados por sicarios en moto, en el cruce de la avenida Argentina con la calle Ecuador en el Cercado de Lima.

Según testigos, la unidad estaba repleta de pasajeros cuando fue interceptada por los criminales que realizaron cuatro disparos. Los balas directamente contra el conductor de la empresa “El Planeta”.

MALHERIDO

Una pasajera, que estaba sentada a la espalda del chofer, resultó herida. Tras el ataque, el conductor, aún malherido, siguió conduciendo, pero a media cuadra se desmayó e impactó contra una señalización y una miniván.

Esta línea de combis cubre la ruta desde la avenida Tacna hasta Reynoso en el Callao. La identidad del conductor fallecido y de la pasajera no fueron reveladas. La policía de criminalística ya investiga el caso.