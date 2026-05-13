Vecinos del Callao denuncian más de 40 tachos de basura en una sola cuadra de La Perla

Vecinos del Jr. Ayacucho, en el distrito de La Perla, Callao, expresaron su malestar tras denunciar que más de 40 tachos de basura fueron colocados en menos de una cuadra, generando incomodidad e indignación entre los residentes de la zona.

Según indicaron, la situación resulta contradictoria, ya que mientras en este punto se concentra una gran cantidad de contenedores, en otros sectores de la provincia constitucional del Callao los desperdicios continúan regados en las calles, afectando la limpieza pública y la salud de los vecinos.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y conversó con un residente, quien señaló que, hasta el momento, los tachos no pueden ser utilizados porque aún permanecen con el plástico de seguridad con el que fueron instalados.

“Nos dijeron que no tenían dónde ponerlos porque habían hecho una pista nueva por la zona y, como no tenían dónde colocarlos, pusieron todos los tachos en una sola cuadra. Todos están cerrados. No sabemos con qué finalidad han hecho esto”, manifestó el vecino.

Tachos de basura permanecen cerrados desde hace un mes

La problemática en el Jr. Ayacucho de La Perla se registra desde hace aproximadamente un mes. Los vecinos también advirtieron que cerca del punto donde fueron ubicados los contenedores se encuentra un mercado y una caseta de serenazgo, por lo que pidieron a las autoridades municipales tomar acciones para ordenar la distribución de los tachos de basura y mejorar el recojo de residuos en el Callao.