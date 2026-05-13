Desarticulan banda dedicada a la usurpación de terrenos en El Agustino: un policía estaría implicado

La policía allanó cuatro inmuebles, y se detuvo a Jhonny German Claros Taipe, de 41 años, líder de la organización criminal, y a su pareja Anabel Cuya, de 26.

Esta madrugada, se realizó un operativo en el sector Mirador de las lomas, en El Agustino, donde se allanaron casas y se desarticuló la organización criminal La Nueva Generación, dedicada a la usurpación de terrenos.

La banda se apropiaba de terrenos del Estado y luego los vendía indicando a los compradores que después les entregarían el certificado de posesión, lo que nunca sucedía; a los que reclamaban los amenazaban.

GRANADA DE GUERRA

La policía allanó cuatro inmuebles, se detuvo a Jhonny German Claros Taipe, de 41 años, líder de la organización criminal, y a su pareja Anabel Cuya, de 26. En una de las casas se encontró una granada de guerra.

También fue intervenido un agente policial, su identidad se mantiene en reserva, quien estaría relacionado con la banda; laboraba en la Dirección de Educación y Doctrina; las investigaciones continúan.