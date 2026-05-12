Buenos Días Perú

12/05/2026

Vecinos de SMP hace seis días no tienen electricidad: sus alimentos y medicinas se han malogrado

Señalan que primero llamaron a la empresa, pero nadie los atendía, por lo que fueron a sus oficinas, donde tomaron su denuncia, pero hasta el momento no hay solución.



Se encuentran desesperados. Vecinos de la urbanización Monterrey, en San Martín de Porres (SMP), denuncian que desde hace seis días no cuentan con electricidad, pese a estar al día en el pago del servicio.

Señalan que esta situación ha hecho que sus alimentos y medicinas se malogren, como es el caso de las personas diabéticas, que han perdido su insulina. También han resultado afectados los emprendedores.

PÉRDIDAS ECONÓMICAS

Por ejemplo, a propietarios de bodegas a quienes se les malogró sus embutidos, mantequillas, yogurt, leche en bolsa, etc., las pérdidas económicas son considerables y nadie se hace responsable.

Señalan que primero llamaron a la empresa de electricidad, pero nadie los atendía, por lo que se dirigieron personalmente a las oficinas, donde tomaron su denuncia, pero hasta el momento no hay solución.


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