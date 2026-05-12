Panamericana Sur: tres muertos y ocho heridos deja choque de miniván contra camión estacionado

Al menos tres personas murieron y ocho resultaron heridas en un accidente de tránsito, registrado esta madrugada en el kilómetro 18 de la carretera Panamericana Sur.

El camión se encontraba estacionado con las luces encendidas a un lado de la autopista, luego de que el chofer descendiera para ir a un grifo ubicado a unos metros.

CAMIÓN ESTACIONADO

En ese momento, apareció el miniván que trasladaba pasajeros desde Lima hacia Lurín: el chofer no habría visto al camión estacionado, chocando con la parte posterior.

Los conductores de las unidades fueron trasladados a la comisaría. Mientras que los heridos fueron llevados a una clínica donde permanecen con pronóstico reservado.